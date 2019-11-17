"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حقيقة أكاذيب نشطاء الإخوان عن إضراب مساجين الإخوان عن الطعام داخل السجون.

وأوضح في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن وزارة الداخلية نفت بشكل كامل كل هذه الأكاذيب وأنه لا يوجد إبلاغ بوجود إضراب عن الطعام في أي سجن من السجون المصرية، موضحًا أنه كانت هناك واقعة في سجن القناطر للنساء، وهي أن نساء الإخوان داخل السجن لا يتناولن العشاء.

وتابع أنه عندما تم سؤالهن عن امتناعهن عن تناول العشاء، قالوا أن سبب رفض تناول العشاء حتى لا يزيد وزنهن، معلقا: "عاملين رجيم تقريبًا".