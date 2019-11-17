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بعد 40 مليون جنيه خسائر.. "بحوث القطن" يكشف أسباب تراجع زراعته

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:15 م
الدكتور محمد نجم،
الدكتور محمد نجم، رئيس قسم بحوث الغزل
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد نجم، رئيس قسم بحوث الغزل بمعهد بحوث القطن، إن الشركة القابضة ممثلة في شركات قطاع الأعمال العام اشترت هذا العام كمية كبيرة من محصول الوجه القبلي بأسعار قليلة جدا تسببت في خسائر كبيرة للقطاع الحكومي.

وأضاف "نجم"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تحملت دعم هذه الزراعة دون مقابل نيابة عن الدولة وعن وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن شركة قطاع الأعمال العام تكبدت خسائر تقدر بـ 40 مليون جنيه العام الحالي من شراء محصول الوجه القبلي من القطن.

وأوضح أن هناك عدة أسباب أثرت على زراعة القطن المصري على مدار العقود الماضية، أبرزها دعم الحكومات الأجنبية للمنتج الزراعي الأجنبي وإهمال الحكومة المصرية للمنتج الزراعي المصري، مسشتهدًا باليونان والتي تدعم الحكومة فيها القطن بما يوازي 840 جنيها للإنتار، أي أن المنافسة تصب في صالح المنتجين الأجانب في النهاية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم زراعة القطن بمبلغ مليار و200 مليون دولار للقطن الأمريكي، لأنهم يريدوه أن يتفوق على القطن المصري في كل الأحوال، علاوة على أن إسبانيا تدعم المنتج الزراعي بأرقام تصل إلى 650 جينها، مشيرا إلى أننا على النقيض نجد أن الحكومة المصرية لا تقدم أي مساندة للمنتج الزراعي أو للمصانع التي تستخدم القطن المصري، لذلك نجد أن الواردات من القطن الأجنبي لمصر أرقام طائلة تتعدى إنتاج مصر من القطن لأنها منتجات رخيصة مقارنة بالقطن المصري.

وأوضح أن وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام أصدرا قرارًا بتأسيس منظومة جديدة لتداول القطن في موسم 2019، مشيرًا إلى أن هذه استراتيجية وليدة يتم تطبيقها هذا العام بمحافظتي الفيوم وبني سويف ويتم وضع سعر عادل للقطن، وتم عمل منظومة لبيع القطن بهاتين المحافظتين عن طريق مزاد وتم وضع سعر استرشادي مبني على السعر العالمي للأقطان فائقة الطول والأقطان متوسطة التيلة.

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