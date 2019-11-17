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عالم

"المصارف اللبنانية": 7 توجيهات موقتة لمواجهة الأزمة المالية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:15 م
المصارف اللبنانية
المصارف اللبنانية
مروة عنبر
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عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اللبنانية، اليوم، اجتماعا مع مصرف لبنان، لإعداد لائحة تدابير مصرفية مؤقتة لتسهيل وتوحيد العمل فى ظل الأوضاع التى تعيشها البلاد.

وقالت مديرية الإعلام والعلاقات بالجمعية، إن اللائحة لا تشكل قيودا على حركة الأموال، أملاه الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة، لتجاوز الظروف القائمة، مضيفة أنه تم إقرار مجموعة من التوجيهات العامة الموقتة بالتشاور مع مصرف لبنان، وهى لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، والتحويلات إلى الخارج لتغطية النفقات الشخصية الملحة، ولا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان، وتحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، والشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب، ويمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا، وضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر 2019، وأخيرا دعوة المواطنيين إلى تفضيل استعمال بطاقات الإئتمان خصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم.

ويسلم رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، مع وفد من مجلس الإدارة، لائحة التوجيهات العامة الموقتة إلى رئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف، في اجتماع، غدا بين الطرفين، تمهيدا لاستئناف العمل بشكل طبيعي في القطاع المصرفي، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

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