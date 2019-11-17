الفنادق: تعديلات في بنود العقد النموذجي لحل مشاكل "التيم شير"

قال ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة تجري تعديلات على بعض بنود العقد النموذجي الخاص ببيع أسابيع اقتسام الوقت، كما يتم العمل على ميكنة نظام اقتسام الوقت لحماية هذا القطاع الفندقي من الشركات غير الجادة التي تضر به وذلك بالتنسيق مع شعبة التيم شير بالغرفة.



أضاف فوزي، في تصريحات صحفية الأحد، أن الغرفة تفعل عمل لجان فض لمنازعات والتي لها دور مهم في حل النزاعات بين مختلف المنشآت العاملة في مجال السياحة والفنادق وذلك للعمل على عدم تعاظم هذه النزاعات ووصولها للقضاء، وقد نجحت هذه اللجنة في الحد من أثر النزاعات التي نشأت بين عدد من المنشآت الفندقية وشركات السياحة كما تحرص الغرفة على فض المنازعات التي تختص بفحص الشكاوى والمنازعات الواردة بشأن البيع والتأجير والتنازل عن وحدات اقتسام الوقت.