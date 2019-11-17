ثغرة في "واتس آب" تثبت برامج التجسس

أصلح تطبيق واتساب مؤخرًا، ثغرة أمنية خطيرة جديدة، قد تسمح للمهاجمين بخرق الأجهزة المستهدفة عن بعد وسرقة رسائل الدردشة الآمنة والملفات المخزنة ضمنها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع The Hacker News.



وعلى الرغم من أن واتساب، لم يحل بعد المشاكل الدائرة حول الاختراق الأخير، إلا أن منصة التراسل الأكثر شهرة في العالم وجدت نفسها واقعة في المشاكل من جديد.



وتتعلق الثغرة الأمنية المسماة CVE-2019-11931، بمشكلة تجاوز سعة المخزن المؤقت المستندة إلى المكدس والتي كانت موجودة في الطريقة التي تقوم بها إصدارات واتساب المعرضة للهجوم بتحليل البيانات الأولية لبث ملف MP4، مما يؤدي إلى هجمات رفض الخدمة أو تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد.



ويحتاج المهاجمون، من أجل استغلال الثغرة الأمنية، إلى رقم هاتف المستخدمين المستهدفين وإرسال ملف MP4 معد بشكل ضار عبر واتساب، والذي يمكن استخدامه لتثبيت باب خلفي ضار أو برامج تجسس على الأجهزة المخترقة بشكل سري.



الإصدارات المتأثرة بالثغرة

ووفقًا لاستشارة نشرتها شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق المراسلة الشهير، فإن قائمة إصدارات واتساب المتأثرة هي كما يلي:



إصدارات أندرويد قبل 2.19.274.

إصدارات iOS قبل 2.19.100.

إصدارات عميل المؤسسة قبل 2.25.3.

إصدارات ويندوز فون قبل 2.18.368.

إصدارات أندرويد للأعمال التجارية قبل 2.19.104.

إصدارات iOS للأعمال التجارية قبل 2.19.100.



ويبدو نطاق وشدة وتأثير الثغرة المصححة حديثًا، مشابهًا لثغرة اتصال WhatsApp VoIP الأخيرة التي تم استغلالها من قبل شركة NSO Group الإسرائيلية لتثبيت برمجية Pegasus على ما يقرب من 1400 من أجهزة أندرويد وiOS المستهدفة في جميع أنحاء العالم.