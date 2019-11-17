بريطانيا توجه تهمة الإرهاب لداعشي مرحل من تركيا

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إنه تم توجيه تهمة الإرهاب للرجل الذي ألقت السلطات القبض عليه في مطار هيثرو بلندن عقب وصوله في رحلة قادمة من تركيا.



وأضافت الشرطة في بيان أن مأمون رشيد 26 عاما سيمثل أمام محكمة غدا للرد على اتهامات الإعداد لأعمال إرهابية.



وألقت السلطات البريطانية القبض على رشيد الخميس للاشتباه في ارتكابه جرائم ترتبط بالصراع في سوريا.



وبدأت السلطات التركية في إعادة محتجزي تنظيم داعش إلى بلدانهم الأصلية.

