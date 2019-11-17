"مصارف لبنان" تحدد السقف الأسبوعي للسحب بألف دولار أمريكي

قالت جمعية مصارف لبنان، في بيان اليوم الأحد، إنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بألف دولار أمريكي.



وأضافت الجمعية في بيان أن التوجيهات تشمل أيضا السماح فقط، بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.



وتابعت الجمعية: أن هذه الخطوات تستهدف توحيد المعايير وتنظيم العمل في البنوك وسط "الظروف الاستثنائية" التي تمر بها البلاد.