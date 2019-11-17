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6 مقشرات بالقهوة تعيد الحيوية للشعر والبشرة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:50 م
القهوة
القهوة
وكالات
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تتميز القهوة بكونها من المشروبات التي ينتشر استهلاكها حول العالم نظرًا لخصائصها المنشطة والمعدلة للمزاج، كما يمكن استخدامه لتحضير خلطات تجميلية تعتني بالوجه والجسم والشعر نظرًا لمفعوله المقشر وغناه بمضادات الأكسدة مما يضفي نعومة على البشرة ولمعانا على الشعر.

تعرفي فيما يلي على مجموعة من الخلطات المقشرة بالقهوة التي يسهل تحضيرها في المنزل.

1- مقشر للجسم بالقهوة وزيت الزيتون
تتميز حبيبات القهوة الجاهزة بغناها بالزيوت الطبيعية بمفعولها المقشر الفعال جدًا، وهي عند اجتماعها مع زيت الزيتون تساعد على تجديد البشرة وتغذيتها بالعمق، لتحضير هذا المقشر يكفي خلط مقدار فنجان من حبيبات القهوة الجاهزة ونصف فنجان من زيت الزيتون، يُنصح باستعمال هذه الخلطة مرة أسبوعيًا على بشرة الجسم الرطبة، على أن يتم تدليكها لبضع دقائق قبل شطفها جيدًا بالماء الفاتر.

2- مقشر للجسم بالقهوة والزيوت المتنوعة
عندما تجتمع حبيبات القهوة الجاهزة مع الزيوت المتنوعة نحصل على مفعول مجدد للبشرة ومحارب للسلولايت، لتحضير هذا المقشر يكفي خلط نصف كوب من حبيبات القهوة الجاهزة، نصف كوب من السكر، ملعقتين كبيرتين من زيت بذور العنب، ملعقة كبيرة من زيت اللوز، نصف ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، 5 قطرات من الفيتامين E، و14 قطرة من زيت الفانيلا الأساسي، وهي مفيدة لتقشير كامل الجسم خاصة القدمين، يمكن الاحتفاظ بهذه الخلطة في وعاء زجاجي مقفل لفترة طويلة، على أن يتم استعمالها مرة أسبوعيًا للحفاظ على بشرة ناعمة على الدوام.

3- مقشر بالقهوة لبشرة الوجه
يناسب هذا المقشر مختلف أنواع البشرات بما فيها الدهنية، ويمكن تطبيقه أيضًا على البشرة الحساسة خاصة أن زيوت بذور العنب وجوز الهند تناسب طبيعة بشرة الوجه أما الطين فينظف المسام بالعمق، لتحضيره يكفي خلط ربع كوب من حبيبات القهوة، ربع كوب من بودرة الطين، ملعقتين كبيرتين من زيت بذور العنب، وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، دلكي بشرة الوجه بهذا الخليط ثم اتركيه عليها لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق قبل شطفه جيدًا بالماء الفاتر.

4- مقشر بالقهوة لنعومة الشفاه
يتميز هذا المقشر بمفعوله المجدد لخلايا الشفاه بفضل احتوائه على حبيبات القهوة، وهو يحتوي على العسل وزيت جوز الهند ذي المفعول المرطب بالإضافة إلى القرفة التي تساعد البشرة على أن تبدو أكثر اكتنازًا، لتحضير هذا المقشر يكفي خلط ملعقة كبيرة من حبيبات القهوة، ملعقة صغيرة من العسل، ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وربع ملعقة صغيرة من بودرة القرفة، دلكي الشفاه بهذا المقشر لمدة 30 ثانية ثم اتركيه عليها لدقيقة إضافية قبل شطفه بالماء.

5- مقشر بالقهوة لفروة الرأس
تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة في تقوية جريبات الشعر وتعزيز نموه، لكنها أيضًا تنعمه وتضيف عليه لمعانًا طبيعيًا كما تحميه من التساقط، لتحضير هذا المقشر، يكفي إضافة حفنة من حبيبات القهوة إلى الكونديشنر الذي تستعملينه عادة، دلكي فروة رأسك بهذا الخليط مرة أسبوعيًا،يمكنك أيضًا تحضير مقشر طبيعي عبر خلط ملعقتين صغيرتين من حبيبات القهوة، ملعقتين صغيرتين من العسل، وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، يُنصح بتدليك هذه الخلطة على فروة الرأس ثم تركها لبضع دقائق قبل شطفها جيدًا بالماء وغسل الشعر بالشامبو.

6- مقشر بالقهوة لتفتيح البشرة
تتمتع هذه الخلطة بمفعول مقشر، مجدد للبشرة، ومزيل للبقع الداكنة. لتحضيرها يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من حبيبات القهوة، ملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكاو، ملعقة كبيرة من الزبادي أو زيت اللوز لتذويب الزيت الأساسي، ملعقة كبيرة من العسل، و6 قطرات من زيت الورد الأساسي، يُمدّ هذا القناع بطبقة رقيقة على بشرة الوجه ويُترك لمدة 15 دقيقة على أن تتم إزالته بقطعة من القماش ناعمة ورطبة.

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