العراق يكشف طبيعة استهداف المنطقة الخضراء

أعلن مصدر أمني عراقي عن طبيعة استهداف الحي الدولي في بغداد والمعروف باسم المنطقة الخضراء.



وأوضح المصدر، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأحد، أن صاروخين من طراز كاتويشا استهدفا المنطقة الخضراء، سقط الأول بالقرب من سيد ادريس بالكرادة، وهي محاذية للمنطقة الخضراء، والآخر سقط في نهر دجلة قبل أسوار المنطقة.