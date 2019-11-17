عزت القمحاوي: إيقاعي ريفي وأحب الكسل (حوار)

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الكاتب والروائي عزت القمحاوي صاحب مسيرة طويلة ومستمرة بالصحافة الثقافية، لكنه يعتبر الصحافة مهنة كغيرها من المهن أما مشروعه الأساسي فهو الأدب، وله رصيد كبير من الأعمال الأدبية المتنوعة ما بين القصص والرسائل والنصوص، فضلا عن 6 روايات، منها "مدينة اللذة، وبيت الديب، ويكفى أننا معًا"، وتزخر أعماله الأدبية قضايا إنسانية مهمة منها تجارب الحب والجمال فضلا عن الخوف من الزمن والشيخوخة، مستخدما آليات سردية متنوعة كالسخرية والفنتازيا، وهو ما نجده أيضا في روايته الأحدث؛ "ما رآه سامى يعقوب" الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية بداية العام الجاري.



الرواية تدور حول حياة الشاب سامي يعقوب الذي يعيش بشغف باحثا عن الأمان الذي يمكنه من الحياة برفقة حبيبته فريدة، يعيش سامي وحيدا، بينما تحيط بفريدة مجموعة من صديقات الطفولة اللائي باعدت بينهن الأيام في الظروف والموقف من الحياة، وتتمركز أحداث الرواية على نصف ساعة في حياة بطلها سامى يعقوب، في الطريق من جاردن سيتى إلى إمبابة للقاء حبيبته، التى خطط معها قضاء يوم عيد ميلاده عندها، لكنه يرى فى الدقائق الأخيرة قبل وصوله ما يجعله يعود إلى شقته ويحكم إغلاقها على نفسه، ينظر بخوف إلى اسمها الذى يعاود الظهور على شاشة تليفونه المكتوم الرنين، وتباعا تتحوَّل الصورة من الحلم الوردي الجميل إلى الانكسار والهزيمة، بل إلى الموت الذي يبدو كهاجسٍ أساسي لا يطارد بطل روايتنا سامي يعقوب فحسب، بل يطارد الكاتب الروائي عزت القمحاوي نفسه.



"الدستور" التقت القمحاوي، للحديث عن تجربته، فضلا عن القضايا التي تشغل الأوساط الثقافية في الوقت الحالي، وعلى رأسها ما يتعلق بالمسابقات الأدبية وحركة الترجمة، وظاهرة البست سيلر، والجوائز العالمية وخاصة "نوبل".



إلى نص الحوار..



• هل كان ضروريا توثيق المكان والزمان في أحدث رواياتك "ما رآه سامي يعقوب"؟

- الحقيقة الروائية هي منفصلة بذاتها عن الواقع، ولكن أيضا وفاء للواقع، ومن الجيد أن نكون على دراية بالواقع سواء استخدمته واحتجته في الرواية أو لا؛ يعني مثلا "ما رآه سامي يعقوب" قرأت فيها كتب عن القطط للتأكد من خصال القطط، المهم أن يكون منضبطًا وحقيقته العلمية تكون واضحة، لذلك تابعت شروق وغروب الشمس على جاردن سيتي، والجغرافيا التي مشى فيها البطل من ميدان التحرير ليقرر اتجاهه إما لشارع قصر العيني أو ناحية مسجد عمر مكرم، كل تلك الأمور تكون في خلفيتي مع العلم بأن الحقيقة الروائية مستقلة لكن استقلالها لا ينبغي أن يناقض الواقع.





• أيضا تعددت مستويات اللغة في الرواية بشكل لافت.. فماذا عن ذلك؟

- اللغة في الرواية هي عالم كبير جدًا، فأنا دائمًا ما أؤكد أن الروائي لديه لغات عدة، وليست لغة واحدة، فاللغة لا بد أن تتناسب مع كثافة الحالة وموضوع الرواية وبطلها، فمثلًا عندما يتحدث الراوي يجب أن تختلف عن حديث البطل، ففي "ما رآه سامي يعقوب" نجد بها سمات طفولية لبطل يعيش الحياة كحلم، وبها تكرار في اللغة المحكية لا يستخدمه سوى الأطفال، ولا يلجأ إليه الكاتب بشكل مجاني، ولكنها لغة طفل؛ فـ"سامي يعقوب" كان له شكل طفولي، لذا كان لا بد وأن أضع كلامًا يناسبه على لسانه، ولكن في روايتي "غرفة ترى النيل" كان البطل مريضًا، ففي أيام احتضاره بالمستشفى كان لابد أن يرد ردودًا مقتضبة جدًا، ولكنها مشحونة بالمعنى ولديه سلام يشبه المسيح، فمن الضروري اختيار لغة تناسب حالة البطل المعنوية والنفسية، ويتحدث بلسانه، فاللغة مع كل رواية تتولد معاها زي موضوعها.



• شهدت الأوساط الثقافية خلال الأيام الماضية الإعلان عن جائزة نوبل للآداب لعامي 2018 و2019.. كيف استقبلت خبر فوز الكاتب النمساوي بيتر هاندكه والكاتبة البولندية أولجا توكارتشوك؟

- "هاندكه" فنان وكاتب حساس جدًا ورواياته على مستوى عال من الإبداع، ولكنه شخص سيء بسبب تأييده للإبادة الجماعية التي كان يرتكبها الرئيس الصربي الأسبق سلوبودان ميلوشيفيتش، لذا كان هناك غضب من فوزه، ولكن إذا تمت مقارنته بالكاتب الألباني إسماعيل كاداريه، فأنا مع فوز "كاداريه" وأظن أن موقف جائزة نوبل منه "غير إنساني"، لأنه كاتب كبير جدًا ولوحوا باسمه طوال سنوات الحرب الباردة، ويبدوا أنهم انتهوا منه رغم أن أعماله تتخطى أعمال "هاندكه"، إضافة إلى أنه كان يكتب تحت ضغط في بلد قمعي هو "ألبانيا"؛ وذلك قبل انهيار المنظومة الاشتراكية، فكل تلك الأشياء كانت ترجح كفة "كاداريه" للفوز بنوبل بدلًا من "هاندكه".



أما فيما يتعلق بفوز البولندية أولجا توكارتشوك فليس من حق أحد أن يهاجم فوزها لعدم معرفته بها، فهي في الغالب كاتبة كبيرة، وأعتبر ذلك تقصيرًا من الثقافة العربية، فالجهل يجب ألا يكون سببًا للاضطهاد.



وفي النهاية أحب أن أقول إن الجوائز فن، ولكن لو الفنان غير أخلاقي، ولا أقصد هنا الحلال والحرام، ولكن بمعنى الاتفاق على القيم العليا التي اتفقت عليها البشرية، فمثلا ألا أكون مع قاتل، هذه قيمة عليا اتفقت عليها البشرية من زمان، وجائزة نوبل غير مبرأة، ومثلها مثل باقي الجوائز، فهي في النهاية ذائقة لمجموعة من النقاد، كما أنها أخطأت كثيرًا.







• سبق وأن وصلت روايتك "يكفي أننا معًا" للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2018، فماذا مثَّل لك ذلك؟

- بالتأكيد، كنت سعيدًا بالوصول لتلك القائمة، لأن اللجنة من القراء المميزين المحترفين، اتفقت على أن تكون الرواية واحدة من أربعة روايات مرشحة للفوز، وهذا في حد ذاته شيء جيد، وأنا أرى أن الكاتب لا بد أن يعول على علاقته بنصه أكثر شيء، وتكون الجوائز كلمة شكر يتلقاها سعيدًا، أما إذا لم يتلقاها فكل شئ طيب أيضًا. - اللغة في الرواية هي عالم كبير جدًا، فأنا دائمًا ما أؤكد أن الروائي لديه لغات عدة، وليست لغة واحدة، فاللغة لا بد أن تتناسب مع كثافة الحالة وموضوع الرواية وبطلها، فمثلًا عندما يتحدث الراوي يجب أن تختلف عن حديث البطل، ففي "ما رآه سامي يعقوب" نجد بها سمات طفولية لبطل يعيش الحياة كحلم، وبها تكرار في اللغة المحكية لا يستخدمه سوى الأطفال، ولا يلجأ إليه الكاتب بشكل مجاني، ولكنها لغة طفل؛ فـ"سامي يعقوب" كان له شكل طفولي، لذا كان لا بد وأن أضع كلامًا يناسبه على لسانه، ولكن في روايتي "غرفة ترى النيل" كان البطل مريضًا، ففي أيام احتضاره بالمستشفى كان لابد أن يرد ردودًا مقتضبة جدًا، ولكنها مشحونة بالمعنى ولديه سلام يشبه المسيح، فمن الضروري اختيار لغة تناسب حالة البطل المعنوية والنفسية، ويتحدث بلسانه، فاللغة مع كل رواية تتولد معاها زي موضوعها.- "هاندكه" فنان وكاتب حساس جدًا ورواياته على مستوى عال من الإبداع، ولكنه شخص سيء بسبب تأييده للإبادة الجماعية التي كان يرتكبها الرئيس الصربي الأسبق سلوبودان ميلوشيفيتش، لذا كان هناك غضب من فوزه، ولكن إذا تمت مقارنته بالكاتب الألباني إسماعيل كاداريه، فأنا مع فوز "كاداريه" وأظن أن موقف جائزة نوبل منه "غير إنساني"، لأنه كاتب كبير جدًا ولوحوا باسمه طوال سنوات الحرب الباردة، ويبدوا أنهم انتهوا منه رغم أن أعماله تتخطى أعمال "هاندكه"، إضافة إلى أنه كان يكتب تحت ضغط في بلد قمعي هو "ألبانيا"؛ وذلك قبل انهيار المنظومة الاشتراكية، فكل تلك الأشياء كانت ترجح كفة "كاداريه" للفوز بنوبل بدلًا من "هاندكه".أما فيما يتعلق بفوز البولندية أولجا توكارتشوك فليس من حق أحد أن يهاجم فوزها لعدم معرفته بها، فهي في الغالب كاتبة كبيرة، وأعتبر ذلك تقصيرًا من الثقافة العربية، فالجهل يجب ألا يكون سببًا للاضطهاد.وفي النهاية أحب أن أقول إن الجوائز فن، ولكن لو الفنان غير أخلاقي، ولا أقصد هنا الحلال والحرام، ولكن بمعنى الاتفاق على القيم العليا التي اتفقت عليها البشرية، فمثلا ألا أكون مع قاتل، هذه قيمة عليا اتفقت عليها البشرية من زمان، وجائزة نوبل غير مبرأة، ومثلها مثل باقي الجوائز، فهي في النهاية ذائقة لمجموعة من النقاد، كما أنها أخطأت كثيرًا.- بالتأكيد، كنت سعيدًا بالوصول لتلك القائمة، لأن اللجنة من القراء المميزين المحترفين، اتفقت على أن تكون الرواية واحدة من أربعة روايات مرشحة للفوز، وهذا في حد ذاته شيء جيد، وأنا أرى أن الكاتب لا بد أن يعول على علاقته بنصه أكثر شيء، وتكون الجوائز كلمة شكر يتلقاها سعيدًا، أما إذا لم يتلقاها فكل شئ طيب أيضًا.