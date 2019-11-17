عقب انهيار برج الكهرباء.. النيابة تستدعى مدير محطة سقيل

استدعت النيابة العامة بشمال الجيزة، مدير محطة كهرباء سقيل بمنطقة أوسيم، لسماع أقواله بشأن ملابسات انهيار البرج عصر اليوم الأحد، كما استدعت مشرف الموقع وعدد من العاملين لسماع أقوالهم.



وتسلمت النيابة العامة تحريات المباحث الأولية والتى لم تشير لوجود شبهة جنائية حول وفاة ضحايا الحادث الـ 5 وإصابة الـ 2 الآخرين.



وبعدما تسلمت تقرير مفتش الصحة الذى وقع الكشف على الجثامين ولم يكشف أى شبهة جنائية، صرحت النيابة بدفن الجثث، وأمرت بتشكيل لجنة من الدفاع المدنى ووزارة الكهرباء لفحص البرج المنهار وتحديد أسباب انهياره فى تقرير مفصل لاستكمال التحقيقات.



وكان مصدر أمنى كشف أن قائمة المتوفين فى الحادث، ضمت كلا من من كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، طلخا بالدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، 22 سنة، طلخا بالدقهلية، وأبو الوفا أسعد، 35 سنة، دشنا بقنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، من قرية الصبريات بدشنا قنا وشخص خامس.



وكانت البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من عمال الكهرباء بسقوط برج كهرباء تحت الإنشاء فى منطقة أوسيم، فانتقلت قوات الإنقاذ إلى موقع الحادث.