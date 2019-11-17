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مصر

زياد بهاء الدين: العمل الأهلي في مصر تعرض للإهانة على مدار عقود

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:21 م
زياد بهاء الدين
زياد بهاء الدين
ولاء جمال
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اعتبر زياد بهاء الدين، النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي رقم 149 لسنة 2019، أصلح كثيرًا من الجوانب المعيبة في القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 المثير للجدل.

أوضح بهاء الدين خلال ندوة "قانون الجمعيات الأهلية، في انتظار اللائحة التنفيذية"، التي نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، أن قانون الجمعيات أحد أهم القوانين وأكثرها إثارة للجدل، لارتباطه بالحديث عن التمويل والتمويل الأجنبي في مصر.

أضاف، أن العمل الأهلي في مصر تعرض للإهانة على مدار عشرات العقود، مشيرًا إلى أن القانون السابق رقم 70 لسنة 2017، تفوق على جميع القوانين التي صدرت خلال الـ 50 سنة الماضية من حيث السوء في مضمونه وشكله وطريقة إصداره في مجلس النواب، على سبيل المثال لا الحصر عدم أخذ رأي الوزارة المختصة بالقانون وهي وزارة التضامن الاجتماعي.

تابع: "القانون الحالي تضمن عددًا من المزايا منها تأسيس الجمعيات الأهلية بالاخطار، وإلغاء عقوبة الحبس، وإن كان هناك غرامات مالية، وتسهيل بعض الجوانب الإدارية في تأسيس الجمعيات، إضافة إلى استحداث فكرة الكيان المؤقت؛ ليكون هناك جمعية لفترة معينة بدون الحاجة لتأسس جمعية.

وأردف: بأن الحكومة أمامها فقط 3 أشهر حتى فبراير 2020، لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وحسبما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن الوزارة أوشكت على الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون.

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