نجل أحمد السقا يحتفل بعيد زواج والديه (صور)

احتفل ياسين السقا بعيد زواج والديه الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، ونشر مجموعة صور متنوعة لهما عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلق ياسين السقا، على الصور بقوله: "عيد زواج سعيد، أنا أحبكما"، وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيه الذين تمنوا لهما حياة زوجية سعيدة.



وتزوج أحمد السقا، من مها الصغير وهي إحدى صديقات أخته فاطمة، وتم الزفاف في 17 نوفمبر 1999 وأنجبا ولدين "ياسين" و"حمزة" وبنت اسمها "نادية".



من ناحية أخرى يشارك أحمد السقا، حاليا في تصوير فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبدالوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.