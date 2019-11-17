محمد عساف يتضامن مع الصحفي معاذ بعد تلقيه رصاصة في عينه

تضامن الفنان محمد عساف، نجم برنامج "Arab Idol"، مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، وذلك بعد تلقيه رصاصة في عينه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



ونشر "عساف"، صورة وهو يضع يده على عينه اليسرى، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "تضامنًا مع معاذ عمارنة صحفي فلسطيني وثق بكاميرته أحداث كثيرة ولكن بعد يوم الجمعة تاريخ ١٦١١٢٠١٩ لن يكون قادرًا على إكمال عمله الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل، ما نتج لفقدانه عينه اليسرى".



يذكر أن الصحفي الفلسطيني معاذ، كان قد تلقى رصاصة من جيش الاحتلال، خلال تغطيته لمسيرة احتجاج على مصادرة الأراضي في منطقة صوريف في محافظة الخليل، وتضامن عدد من الإعلاميين والصحفيين مع معاذ.