فحص 19.251 مواطنًا في جنوب السودان وتشاد بمبادرة مسح فيروس C

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات، إن الفريق المصرى بجنوب السودان وتشاد مستمر فى فحص الأفارقة؛ لاكتشاف المصابين من فيروس C وعلاجهم ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي، لافتًا إلى أنه تم فحص 19.251 مواطن فى الدولتين.



وكشف حساني، لـ"الدستور"، عن الانتهاء من فحص 9385 مواطنًا بجنوب السودان من فيروس C من خلال عيادة "تحيا مصر - أفريقيا" بالعاصمة جوبا منذ إطلاق المبادرة الرئاسية، كما تم فحص 9866 مواطنًا بدولة تشاد من خلال وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار "تحيا مصر - أفريقيا"، بالعاصمة التشادية أنجيمينا، مؤكدًا أن من يثبت إصابته يتم تقديم العلاج له بالمجان.



أضاف مساعد وزيرة الصحة أن الفريق المصرى بعيادات "تحيا مصر أفريقيا" بالدول الافريقية، يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، صيدلي إكلينيكي، أخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، وأخصائي نظم ومعلومات.



ويقوم الفريق بتدريب الكوادر الطبية بالدول الافريقية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولي معامل التحاليل وإجراء تحاليل ال pcr.



وأشار إلى أن مبادرة علاج "مليون افريقى" تهدف لنقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية إلى الدول الافريقية.