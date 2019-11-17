أنصار السترات الصفراء يحتلون متجرًا في باريس

احتل عشرات من أنصار حركة "السترات الصفراء" متجر "جاليري لافاييت" الفاخر الشهير في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي نظمتها الحركة.

وكان أول احتجاج على مستوى فرنسا لأصحاب السترات الصفراء في السابع عشر من نوفمبر 2018، وحمل أصحاب هذه الاحتجاجات هذا الاسم بسبب السترات الأمنية التي كان يرتدونها، وأغلق وقتها نحو 230 ألف شخص الطرق في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على اعتزام الحكومة رفع الضريبة على الوقود.

وبدأت الشرطة في إخلاء المتجر بعد ظهر اليوم وذلك حسبما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، وأظهرت مقاطع فيديو عشرات من المحتجين يقفون في ردهات "جاليري لافاييت" وكانوا يغنون " عيد ميلاد سعيد".

وحسب تقرير لصحيفة "لوباريزيان" فإن الاحتجاج كان سلميا.

وكانت الحركة قد أعلنت بالفعل نيتها احتلال متجر كبير في مطلع الأسبوع بمناسبة ذكرى أول احتجاجاتها وذلك تعبيرا عن انتقادها للمجتمع الاستهلاكي.

وظلت الاحتجاجات في باريس سلمية اليوم وذلك بعد أن قام محتجون ملثمون أمس السبت بأعمال شغب وخصوصا في الجزء الجنوبي من المدينة.