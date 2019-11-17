الجندي يطالب بالتحقيق مع إمام بالأوقاف بسبب فتواه عن "سحر المرآة"

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بفتح تحقيق مع الشيخ سعيد حسني، إمام بوزارة الأوقاف، بسبب فتواه عن وجود سحر في المرآة.



وقال "الجندي"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "هذا الكلام في منتهى الخطورة، عندما تواصلت مع رئيس تحرير البرنامج ظننت أنه سيصحح ما نشرته إحدى الصحف على لسانه، لكنه أكده".



وأردف: "ما يفعله الشيخ فيه تبديد الخطاب الديني، وأرفض إنه يكون محسوب عليّ زميل، أحتج أن يكون زميلي بهذا المستوى الثقافي والفهمي والفقهي".



ولفت الجندي إلى أن إمام الأوقاف أرسل إليه رسالة نصية بنص ما ذكره للصحفي، وهي: "سحر المرآة من أقدم أنواع السحر، مشهور عند الصينيين والهنود، يأتون بنوع من المرايات ويكتبون طلاسم وعزائم، عندما ننظر للمرآة ينظر إليكم في الطرف الآخر الجن بشهوة، ينظر إلى قرينك، الجن يمسك ويلبس من يكثر النظر إليها، وأغلب ضحايا الجن العاشق هم البنات".



وعقب الجندي: "كيف يطلع منبر؟ نحن في ليلة ما يعلم بها إلا ربنا، هل يصلح لتجديد خطاب ديني؟".



وتابع قراءة تصريحات الإمام، قائلًا: "الفتيات أكثر ضحاياه كونهم يقفون كثيرًا أمام المرآة لوضع المكياج وقياس الملابس، وأحيانًا يحسد الشخص نفسه عن النظر في المرآة، والجن يدخلون خلال المرايا للإنسان من هذا الباب باب الحسد لما الشخص يعجب بنفسه ويتباهى بها، وسيدنا الرسول نهى عن الوقوف أمام المرآة وخاصة في الليل، وكان النبي يقول هذا الدعاء عندما يقف أمامها: "الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي".



وحذر الإمام خلع الملابس أمام المرآة ومشاهدة الجسد، لأنه قد يحول بين البنت وبين الزواج، ويوصلها للجنون.