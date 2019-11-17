تركي آل الشيخ: موسم الرياض "مولع" وتذاكر أحلام الأغلى في السعودية

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية السعودية، عن العوائد التي حققتها هيئة الترفية خلال الفترة الماضية.



وقال "آل الشيخ"، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "ومين قال ماعندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟ في معرض أنا عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة".



وأضاف: "موسم الرياض مولّع، وأحلام أغلى تذاكر انباعت في المملكة لفنان عربي.. وصلت التذكرة لـ ١٨ ألف وريعها لأعمال الخير".



يذكر أن أحلام تستعد لإحياء حفل غناني كبير ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك غدًا الإثنين 18 نوفمبر.