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عالم

وفاة أقدم سياسي عراقي عدنان الباجه جي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:34 م
عدنان الباجه جي
عدنان الباجه جي
وكالات
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كشفت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، عن وفاة السياسي العراقي عدنان الباجه جي، وزير الخارجية العراقي السابق في أبوظبي.

وقال مصدر إن "السياسي العراقي عدنان الباجه جي توفى، اليوم، في أبوظبي عن عمر 96 عاما"، وأن "الباجه جي سيواري الثرى غدا في أبو ظبي".

والباجه جي سياسي ودبلوماسي عراقي من مواليد بغداد عام 1923، وهو نجل السياسي البارز في عهد الملكية، مزاحم الباجه جي، الذي كان رئيس الوزراء العراقي خلال الحرب في فلسطين في عام 1947.

تخرج في الجامعة الأمريكية ببيروت، ثم تابع دراسته العليا في كلية فيكتوريا التي كانت حينها مدرسة عمومية إنجليزية بالقاهرة.

عين سفيرا للعراق في الأمم المتحدة، خلال ثورة 14 يوليو 1958، بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم، ثم وزيرا للخارجية في عهد عبدالسلام عارف وخدم خلال الحرب مع إسرائيل في 1967.

وكان عدنان الباجة جي خارج العراق عندما أطاح البعثيون بحكم عبدالرحمن عارف في انقلاب يوليو 1968، وارتأى عدم العودة وقرر العمل مع المعارضة العراقية، حيث كان عضوا بارزا فيها، والتحق بحكومة أبو ظبي للعمل فيها، وقد حضر اجتماع التوقيع على دستور إقامة الإمارات العربية المتحدة وإعلان استقلال الدولة.

وبعد 2003، تم تعيين الباجة جي عضوا في مجلس الحكم الذي تشكل بتاريخ 12 يوليو من العام ذاته، ومنح المجلس صلاحيات جزئية في إدارة شئون العراق، كما أنه رفض القيام بدور الرئيس في المجلس الانتقالي.

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