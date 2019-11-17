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نائب وزيرة التخطيط: بعثات للموظفين إلى الخارج من أجل تأهيلهم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:11 م
غادة لبيب، نائب وزيرة
غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشؤون
أحلام عبدالرحمن
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قالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إن هناك جهودًا كبيرة تُقام على جميع المستويات بالدولة لتأهيل الموظفين بالدولة الجدد والقدامى.

وأوضحت "لبيب"، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك بعثات للموظفين خارج البلاد من أجل تأهيلهم.

وأشارت إلى أن الدولة ساهمت في تعديل التشريعات والقوانين من أجل خلق مناخ جيد للعمل الإداري.

واعتبرت "لبيب" أن التحول الرقمى من أهم قرارات الدولة نحو تطبيق الخدمات الذكية في المصالح الحكومية، موضحة أن العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة سيكون من خلال التعامل الرقمي والإلكتروني وبدون أوراق نهائيًا.

وأكدت أن الدولة تقدم جائزة التميز الحكومي لدعم القيادات والموظفين داخل مؤسسات الدولة لتحفيز جميع الموظفين لفعل أداء أفضل.

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