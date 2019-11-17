صابرين تخلع الحجاب وتكشف عن لون جديد لشعرها (صورة)

شاركت الفنانة صابرين متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة حديثة لها وهي دون حجاب، وذلك لتكشف عن لون شعرها الجديد.



وأثارت "صابرين" تساؤلات متابعيها حول انضمامها إلى الفنانات اللاتي تخلين عن الحجاب خلال الفترة الأخيرة، ولكنها لم تعلق واكتفت بنشر الصورة فقط.



وكانت "صابرين" قد ظهرت خلال الفترات الأخيرة وهي ترتدي "تيربون"، بديلًا عن الحجاب الذي اعتادت الظهور به منذ قرارها ارتداء الحجاب، كما تطور الأمر معها وأصبحت تظهر بعضًا من شعرها منه.



واعتادت "صابرين" خلال السنوات الماضية الاستعانة بالباروكة بدلًا من الحجاب، وذلك خلال تصوير أعمالها الفنية.



"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، ويشاركه كل من الفنانة صابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبدالعزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وخالد كمال، ومحمد محمود، أحمد السيسي، وغيرهم، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبدالمقصود وشريف يسري، إخراج وائل إحسان.