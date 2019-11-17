والدة الطفل يوسف: راضية بسجن القتلة ولا أتمنى إعدامهم

قالت مروة قناوي، والدة الطفل يوسف، ضحية الطلقة الطائشة بميدان الحصري بمدينة أكتوبر، إنها راضية تمامًا عن الحكم بالسجن 7 سنوات للمدانين بقتل ابنها.



وأضافت "مروة"، خلال لقائها ببرنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن كثيرين غضبوا لمقتل ابنها وطالبوا بالإعدام للقتلة، لكنها لا تريد أن يُقتل أحد بسبب ابنها، وإنما تريده أن يكون سببًا في إحياء الناس، لهذا أطللقت مبادرة منع إطلاق النار في المناسبات، والذي يتسبب كثيرًا في قتل ناس بالخطأ.



ولفتت إلى أن ابنها قُتل نتيجة طلقة طائشة من فرح على بعد كيلومتر ونصف الكيلو، وصدر الحكم غيابيًا على المتهمين، ثم أضربت عن الطعام 45 يومًا إلى أن ألقوا القبض عليهما.



وأوضحت مروة، أنها شاركت مع زملاء يوسف، بتدشين ورش حكي للأطفال، لتغيير عاداتهم من العنف، وبدأ الأطفال يطلبون من أهلهم أن يتوقفوا عن إطلاق النار لأنه يتسبب في قتل أطفال.