أول حاملة طائرات صينية الصنع تعبر مضيق تايوان

اتهم وزير تايواني الصين بالترهيب قبل الانتخابات المقبلة بعدما أرسلت بكين أول حاملة طائرات مصنوعة في الصين للمرور عبر مضيق تايوان الأحد، بحسب ما أوردت وزارة الدفاع التايوانية الاحد.

وكثفت الصين تدريباتها العسكرية حول الجزيرة منذ تولي الرئيسة تساي إنغ-وين المشككة في الصين، السلطة في 2016.

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، مقاطعة منشقة سيتم توحيدها في نهاية المطاف مع البر الرئيسي، وبالقوة إن اقتضى الأمر، بعد انشقاقهما عام 1949 إثر حرب أهلية.

وكتب وزير خارجية تايبيه جوزيف وو على تويتر ان الصين "تعتزم التدخل في انتخابات تايوان" مضيفا "لن تتم اخافة الناخبين".

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لطمأنة السكان انها ارسلت سفنا وطائرات لرصد تحركات الحاملة ومراقبتها من كثب.

واضافت أن سفنا من الولايات المتحدة واليابان تابعت حاملة الطائرات في المضيق.

كما كثفت بكين الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على تايوان بعدما رفضت الحكومة الاقرار بأن الجزيرة هي جزء من "الصين الواحدة".

وتسعى تساي التي أعربت عن دعمها للحركة المنادية بالديموقراطية في هونغ كونغ، الى الفوز بولاية ثانية في مواجهة منافسها الذي يفضل توثيق العلاقات مع الصين.

ووصفت انتخابات يناير بأنها "قتال من أجل حرية وديموقراطية تايوان".