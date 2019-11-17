"الزراعة" تنفي صدور قرار يسمح بذبح البتلو

نفى الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، صدور قرار يسمح بذبح البتلو، مؤكدًا أن عمليات الذبح مجرّمة بقرار من الوزير، كما أن قرار فرض ضريبة على مزارع الماشية ليست من شأن الزراعة، بل تسأل في ذلك وزارة المالية، كما أن حظر بيع ألبان مزارع الماشية غير المرخّصة من شأن وزارة الصحة والتموين وأن وزارة الزراعة مهامها إنتاجية فقط.



وقال سليمان، لـ"الدستور"، إن وزارة الزراعة مسئولة عن زيادة الإنتاجية سواء لحوم أو ألبان مع جودتها ومنح التراخيص لإقامة مزارع جديدة وتوسعات وليس الرقابة على المنتجات والتفتيش عليها، مشددًا على منح تراخيص لأكثر من 39 ألف مزرعة خلال عام وأن الوزارة تهتم بصحة الحيوان فقط.