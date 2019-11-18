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الأبراج اليوم

ما هى حقبتك الزمنية حسب برجك الفلكى؟

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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يقول علماء الفلك إن لكل برج حقبة زمنية معينة يود أن يعيش مواليده فيها بعيدًا عن العالم الواقعي، حيث يجدون بعض العصور جذابة لهم عن عالمهم الحالي، لأسباب مختلفة ومتنوعة، مثل ثقافة العصر، أو نمط الملابس، أو الأزياء، أو الموسيقى المنتشرة في ذلك الوقت، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن الحقبة الزمنية التي يتمنى مواليد كل برج العيش فيها.

- برج الحمل:
يحب مواليد برج الحمل حقبة الثمانينات، فهم مولعون بكل شيء خاص بها، سواء من الأقمشة إلى الألوان وتسريحات الشعر والهندسة المعمارية.

- برج الثور:
يتمنّى مواليد برج الثور العيش في حقيبة الستينات، الوقت الذي وصل فيه نيل أرمسترونج إلى سطح القمر، وانتخب فيه جون كينيدي ليصبح أصغر رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، فهي حقبة الفخامة والرقي، حيث كانت العائلة والمنزل رقم واحد في حياة أي فرد.

- برج الجوزاء:
فترة العشرينات هي الحقبة الزمنية التي تستهوي مواليد برج الجوزاء،عندما تمكنت أول امرأة من التصويت في الانتخابات الوطنية، وحتى نهاية العشرينات وبداية وجود جوائز الأوسكار الأولى، وقت رواج موسيقى الجاز والملابس الكلاسيكية والأثواب المصنوعة من الريش.

- برج السرطان:
حقبة الخمسينات هي الحقبة المفضلة لمواليد برج السرطان، حيث بداية موسيقى الروك أند رول، ولمعت فيه مارلين مونرو، وأودري هيبورن، وغريس كيلي، وإنتشر التليفزيون.

- برج الأسد:
مواليد برج الأسد مهوسين بالعصر الفيكتوري الذي يمتد من عام 1837 حتى عام 1901 هو الوقت الذي حكمت فيه إنجلترا الملكة فيكتوريا، كان هناك العديد من أشكال الفن الشهيرة خلال هذا الوقت، بما في ذلك المسرحيات والأوبرا والباليه والجوقات وقراءات الشعر، وقت العصر الذهبي للكاتب الكبير إدجار إلين بون، المشهور بكتاباته في الشعر والقصص القصيرة والتصوير الدرامي والرومانسي.

-برج العذراء:
يعشق مواليد برج العذراء فترة التسعينات بكافة تفاصيلها، لان هو الوقت الذي تعرف فيه العالم على متصفحات الإنترنت والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية، وايضا إرتداء التي شيرت والبنطلون كبير الحجم، ورواج الموسيقى والأفلام والتلفزيون والفن.

- برج الميزان:
يفضل مواليد برج الميزان العيش في فترات الحروب الثورية، بالرغم من كرههم للقتال، ولكنهم يحبون أن يسود العدل والسلام ضد الظلم والتمسك بما يؤمنون به، مهما كلفهم الأمر.

- برج العقرب:
القرن السادس عشر هو الفترة الزمنية المحببة لمواليد برج العقرب، حيث كانت تلك الحقبة وقت الإبداع والبناء وبروز القادة حول العالم، الذي امتد من عام 1501 إلى عام 1600 عصر ليوناردوا دافنشي والموناليزا لوحته الشهيرة التي استغرق رسمها 4 سنوات.

- برج القوس:
فترة السبعينات هي الحقبة المفضلة لدى مواليد برج القوس، حيث الطبيعة والعيش في الهواء الطلق، لأنها الحقبة التي برزت فيها أفضل صيحات الأزياء وقصات الشعر غير التقليدية.

- برج الجدي:
بسبب حب مواليد برج الجدي للعمل وإتقان ما يفعلون، وبسبب حبهم للانضباط في كل جوانب حياتهم في العمل والمنزل، يفضلوا فترة الثورة الصناعية، ومصادر الحديد والصلب والطاقة والوقود وأنظمة المصانع والسيارات والطائرات والبواخر والتلغراف والراديو.

- برج الدلو:
بسبب شغف مواليد برج الدلو بالتأمل والتفكير العميق والجلوس بمفردهم، يفضلوا العيش في الفترات اليونانية القديمة، هذا هو الوقت الذي كان فيه الفلاسفة يسيطرون على العالم، مثل أرسطو وأفلاطون.

- برج الحوت:
يفضل مواليد برج الحوت العصور الوسطى المتأخرة، من عام 1300 إلى أواخر عام 1500، عصر شكسبير ومارتن لوثر، بسبب التقدم الأخلاقي والفلسفي والفني في ذلك الوقت وخروج العالم من العصور المظلمة إلى الفترة الفكرية المستنيرة.

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