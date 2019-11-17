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سياسي

وكيل "خطة البرلمان" يبدي تحفظه على برنامج الحكومة بشأن قرض تنمية الصعيد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:02 م
النائب مصطفى سالم،
النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة
إسلام نصير
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أبدى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن؛ لمناقشة التقرير السنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، تحفظه على ما يتعلق بما جاء بالتقرير بخصوص توفير مبلغ 241 مليون دولار من المنح والقروض لتنمية محافظات الصعيد.

وأشار سالم، في تصريحات صحفية له، إلى أن الحكومة فشلت فى الاستفادة الكاملة وتحقيق الغرض والهدف من هذه القروض، وضرب مثلا بذلك بقرض تنمية محافظتى سوهاج وقنا الذي حصلت عليه الحكومة بمبلغ 500 مليون دولار لتنمية المحافظتين، إلا أنه رغم انقضاء نصف مدة القرض لم يتم البدء فى تنفيذ التكتلات الاقتصادية المقرر تنفيذها من القرض وأهمها مدينة الأثاث بطهطا.

وتابع: "وألقى كل مسئول فى الحكومة المسئولية على الآخر، حيث أفاد رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة توصيات اللجنة عن الحسابات الختامية أن التمويل ظل بوزارة الصناعة لمدة سنة ولم يسند الأمر للهيئة إلا فى نهاية 2018 فقط، كما أكد أن اللجنة التنسيقية للقرض لم تنته من إعداد الدراسات حتى تتمكن الهيئة من بدء التنفيذ للتكتلات الاقتصادية".

وأوصت اللجنة بضرورة قيام الحكومة بسرعة تصحيح الأوضاع والاستفادة من هذا القرض وتحقيق الغرض منه.

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