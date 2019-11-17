وفد من المحامين يزور مجلس النواب

أعلن اتحاد المحامين المصريين، عن البدء في تنظيم سلسلة زيارات لأعضائه لحضور بعض جلسات اللجان المتخصصة والاطلاع على الجلسة العامة بمجلس النواب، تحت إشراف ورعاية النقيب العام سامح عاشور.



وأوضحت أمل عبدالعزيز، منسق عام الاتحاد، أن الاتحاد نسق مع الدكتور محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، لعمل زيارات لأعضاء الاتحاد لحضور بعض جلسات اللجان المتخصصة والاطلاع على الجلسة العامة بمجلس النواب بواقع ثلاثة من الزملاء في كل زيارة.



وأشارت عبدالعزيز إلى أن الفكرة إعداد وتنفيذ أحمد شوشة المستشار الفنى للاتحاد، وأن ذلك يأتي في إطار سعي الاتحاد الدائم لتحقيق أهدافه خاصة زيادة الوعي والثقافة لدى المحامين وفي القلب منهم الشباب، وتدعيم المشاركة المجتمعية والسياسية لشباب المحامين، لافتة إلى أنه ستنطلق اليوم أولى اللقاءات والتنسيق والترتيب للقاءات المقبلة، وأن الاتحاد سيقوم بعمل تقرير عن كل زيارة.