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زاهي حواس يتفقد معرض توت عنخ آمون بـ"آداب المنصورة"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:54 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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زار الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير ووزير الآثار الأسبق، كلية الآداب بجامعة المنصورة على هامش زيارته للجامعة خلال ندوة بعنوان "أسرار الفراعنة"، تفقد خلالها معرض توت عنخ آمون، المتحف التعليمي بالكلية، ومتحف التراث الشعبي.

استقبله خلال الزيارة الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، والدكتور محمود الجعيدي، وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

وتفقد "حواس" خلال الزيارة معرض صور توت عنخ آمون، والذى تم إعداده احتفالا باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون فى 22 نوفمبر 1922م، ويضم المعرض أهم القطع الأثرية التى تم اكتشافها بالمقبرة، كما قام بزيارة المتحف التعليمي، والذي يضم قطع أثرية مستنسخة من القطع الأثرية المعروفة، والتى أهداها حواس للكلية عندما كان أمينًا عامًا لوزارة الآثار، وتفقد أيضًا متحف التراث، والذى يعرض نماذج من التراث الشعبى بمحافظة الدقهلية.

وفي ختام الزيارة دعا "حواس" الطلاب إلى زيارة منطقة الأهرامات عن طريق مركز حواس بالقرية الذكية، وسيكون في استقبالهم بنفسه لتعريفهم بالحضارة المصرية.

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