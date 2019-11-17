ديزني لاند تعرض 1500 قطعة من مقتنياتها في مزاد علني

تعرضت مدينة الألعاب "ديزني لاند" التي افتتحت في كاليفورنيا لأول مرة في 17 يوليو 1955 وتملكها شركة والت ديزني الأمريكية، 1500 قطعة نادرة من مقتنياتها في مزاد علني بمعرض فني في ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة.



وأوضح تقرير فضائية "الغد"، أن المزاد يسجل تاريخ المنتزه الشهير منذ افتتاحه عام 1955 وحتى قبل ذلك، حيث المعرض يضم الدليل الترويجي للملاهي الذي صدر في 1953، والذي وزعه مالك المدينة "والت ديزني" على ممولي المدينة الترفيهية.



وأضاف التقرير أن الصور التي عُرضت تضم أيضًا الخريطة الأصلية الأولى لديزني لاند واللافتات القديمة وبعض المقتنيات الأخرى مثل الطيور المتحركة التي كانت تستخدم في عروض الجذب السياحي منذ 1963، والتي قد يصل سعرها إلى 100 ألف دولار.



وأشار التقرير إلى أن دمية "إنه عالم صغير" الشهيرة قد يصل سعرها إلى 20 ألف دولار، ودليل الافتتاح الذي وقعه مالك المدينة ومؤسسها "والت ديزني" قد يصل سعره إلى 9 آلاف دولار.



وأوضح التقرير أن مالك المعرض يعتقد أن المزاد سيجلب العديد من زوار ديزني لأن الارتباط العاطفي والذكريات هو ما يجعل تلك المقتنيات ذات قيمة ويعقد المزاد بمعرض "فان إيتون" في 7 ديسمبر المقبل على مدار يومين.