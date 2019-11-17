الحكومة توجه بسرعة التعاقد مع شركة متخصصة لصيانة "صوامع القمح"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا الأحد،؛ لاستعراض نتائج لجنة المرور على صوامع تخزين القمح على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للتخزين، بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي وزارة التموين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لمراجعة موقف الصوامع القديمة، ومدى صلاحيتها لعملية التخزين، وهي اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء، برئاسة ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعضوية عدد من الجهات المعنية، قدمت حصرًا لجميع الصوامع داخل نطاق الجمهورية بإجمالي 75 صومعة، وتم تقسيم عملية المرور على الصوامع على مرحلتين؛ حيث تم حصر صوامع محافظات الوجه البحري في المرحلة الأولى بإجمالي 38 صومعة، بينما شهدت المرحلة الثانية حصر 29 صومعة في محافظات الوجه القبلي.



وكلّف رئيس الوزراء، بسرعة التعاقد مع شركة متخصصة تتولى أعمال الصيانة لكافة الصوامع على مستوى الجمهورية، مع ضرورة تحديد برنامج تنفيذي لأعمال الصيانة، فضلًا عن ضرورة إعداد خطة لإعادة التأهيل، على أن يتم ذلك قبل حلول موسم القمح.



كما تم التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل نظام الصيانة الصارم لجميع المعدات الموجودة بالصوامع طبقًا للخطط الموضوعة، والتأكيد على أعمال النظافة الشديدة لتراكمات الغبار المنتشرة بجميع أرجاء الصوامع، وتوظيف الكوادر المناسبة بالمؤهل المناسب بجميع الصوامع في المناصب القيادية.



كما تمت التوصية، بأن يتم إنشاء جهاز تفتيش فني يتبع وزارة التموين للمرور على الصوامع والمعدات الموجودة وقطع الغيار المستخدمة، والتأكيد على إجراءات وأعمال الصيانة التي تتم داخل الصوامع، فضلًا عن عقد دورات تدريبية لجميع العاملين في مجال الصيانة للمعدات، وذلك لتفهم جميع العاملين بالشروط الواجب توافرها والأعمال المطلوبة في الصيانة.