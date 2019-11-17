ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 12.35 درهم

ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 6ر5 بالمائة مع صعود المؤشر القياسي لبورصة دبي، وسط حجم تداول كان أكثر من ثلاثة أمثال المتوسط في ذلك الوقت من اليوم الأحد.

وارتفع سهم البنك إلى 35ر12 درهم (36ر3 دولار) مقارنة مع 70ر11 درهم عند إغلاق تعاملات السبت.

وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 6ر0 بالمائة، بينما حقق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة والشرق الأوسط وإفريقيا "إم إس سي آي" مكاسب بلغت نسبتها 5ر0 بالمائة.

وبلغ حجم التداول في السوق 78ر1 مليون سهم، أي أكثر من ثلاثة أمثال 482 ألفًا و109 أسهم متوسط 20 يومًا في هذا الوقت من اليوم.