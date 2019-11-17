بدء جلسة البرلمان لمناقشة مشروع قانون تنظيم هدم المباني

بدأ مجلس النواب جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن مشروع قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.



وعرض النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، التقرير على أعضاء المجلس، والذي أوصى خلاله بالموافقة على مشروع القانون.