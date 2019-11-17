سائق بـ"كهرباء غرب القاهرة": "قطعنا الحديد عشان نشيل الجثث" (فيديو)

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توفى، منذ ساعات، خمسة عمال، وأصيب اثنان آخران بمنطقة أوسيم، في انهيار برج كهرباء داخل شركة كهرباء "سقيل"، التابعة لمركز الوراق.وقال إبراهيم سائق في محطة كهرباء غرب القاهرة، إنه فور أن رأي سحابة التراب التي غطت الموقع، أدرك تمامًا أن البرج المتهالك سقط.وأضاف السائق خلال حديثه مع "الدستور" أنه تسلم أول ضحية من أيدي العمال، وتحرك بها نحو أقرب عربة إسعاف، وأوصله إليها، معلقًا: "اطمنت عليه وعرفت إن حالته كويسة جدًا"، لافتا إلى أن هناك ضحايا قطع الحديد أجسادهم. واختتم حديثه: "قطعنا الحديد عشان نرفع الجثث".