الصحة الألمانية تكشف ضوابط استعمال المضادات الحيوية

قالت الجمعية الألمانية لطب الأمراض المعدية، إن المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها المرجو، إلا إذا تم استعمالها بشكل سليم.



وأوضحت أن المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية كالالتهاب الرئوي، وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا.



كما لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب، مع مراعاة الالتزام بمدة تناولها المقررة في النشرة الدوائية، لذا لا يجوز إيقافها دون الرجوع إلى الطبيب حتى في حال تحسن الحالة الصحية.