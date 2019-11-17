البطش: نتنياهو يحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار

قال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول التنصل من وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه برعاية القاهرة، فجر الخميس الماضي.



وأضاف البطش، الأحد، أن حركته تدرك محاولات نتنياهو نفي موافقته على الشروط التي قدمتها الجهاد الإسلامي، ومن ثم وقف إطلاق النار، وأنه يحاول الهروب من سقوطه سياسيًا، قائلًا: إنها حماس تنتظر رد القاهرة على تصريحات بنيامين، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.



وجدد نتنياهو، في تصريحات له، اليوم، مزاعمه بأن تل أبيب لم توافق على أي شروط لوقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي، فيما قالت مصادر أممية ودولية، لـ"سما"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على شروط الحركة الفلسطينية.