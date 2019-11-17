الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بخاتم حديدي.. طالب يصيب زميله في عينه بحصة التربية الرياضية (صور)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:32 م
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
طباعة
أصيب طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأحياء الثانوية البديلة لمدرسة الفريق يوسف عفيفي بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة اليوم، يدعى "حازم. م. ب، 13 سنة"، بعد أن اعتدى عليه طالب آخر بضربه في الوجه.

وأكد ولي أمر الطالب المصاب، أنه أثناء حصة التربية الرياضية بفناء المدرسة تعدى أحد الطلاب ويدعى، "مكي. ب، طالب في الصف الثالث الإعدادي بذات المدرسة"، على نجله بالضرب المبرح في الوجه، مشيرا إلى أنه كان يحمل معه خاتما حديديا كبير الحجم مما تسبب في إصابات بالغة في العين اليسرى وتورمات في الخد الأيسر لنجله.

وأوضح والد الطالب، أنه قام بتحرير محضر ضد مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بصفتها، بسبب الإهمال.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 150 لسنة 2019، أطفال ثان الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

القصة الكاملة لتنمر مصرى بطالب إفريقى.. ووالدة الأول: "بيهزر"

منذ حوالي 21 ساعة

الباز يكشف تفاصيل لأول مرة عن لقاء السيسى وأوباما فى 2014

منذ ساعتين و 20 دقيقة

إعدام "المسماري" والمؤبد والمشدد لـ32 وبراءة 20 في قضية الواحات

منذ حوالي 5 ساعات

ممثل يتهم زوجته المذيعة بالجمع بين زوجين

الصور

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

السطو على مدرستين بالشرقية وسرقة أموال وأجهزة إلكترونية

ads

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

"بلطجة الإعلامي المزيف".. القصة الكاملة لفيديوهات أحمد البحقيري المسيئة

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى حول وفاة هيثم أحمد زكى

إعدام "المسماري" والمؤبد والمشدد لـ32 وبراءة 20 في قضية الواحات

أيام زمان

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

ads

نجم الساعة

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

الصحة

دراسة أمريكية تكشف أضرار "الليزك"

7 مشروبات تسبب الإجهاض

الصحة الألمانية تكشف ضوابط استعمال المضادات الحيوية

علاج منزلى لبعض أنواع الصداع

الرئيس نيوز

مصادر: إثيوبيا رفضت الإعلان عن حجم أعمال السد

"النواب" يوافق على 8 اتفاقيات للبحث عن البترول واستغلاله

وزير التنمية المحلية يعرض على البرلمان آليات اختيار القيادات بالمحافظات

خاص| خبير مياه: اجتماع القاهرة سيحسم سنوات ملء سد النهضة

منوعات

العثور على رسومات لوحوش عملاقة ومرعبة في بيرو (صور)

مدينة صربية ترد الجميل لمورينيو

"آبل نيوز بلس" تفشل في جذب أعداد كبيرة من القراء

الصين تحذر من عواصف ثلجية قوية

كشكول

طعن طالب داخل مدرسة يثير ضجة بالسعودية

وسيم السيسي من جامعة المنيا: الحضارة المصرية أصل الحضارات

محافظ الفيوم يفتتح مركز تواصل لذوي الاحتياجات الخاصة

جامعة أسيوط تستضيف أعمال مهرجان إبداع المدارس ومنح 25 درجة دكتوراه

إسلام سياسي

كاردينال صقلية يشيد بجهود الأزهر وإمامه الأكبر في نشر التسامح

بمناسبة المولد النبوى..."صوفية بلاد الشام" ينظمون احتفالية دينية بالجامع الكبير

رعب إخواني من تغير سياسات بريطانيا مع الجماعة

شباب الإخوان بالسودان يستغيثون بقادتهم خوفا من الترحيل لمصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
حصانة الجيش الأمريكى!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
بسنت حسن
Minsk تبتهج وتتوهج
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
المزيد

الثقافة

الليلة.. "حديث الفراشات" مع لمياء الشبراوي في الشيخ زايد

غدًا.. لقاء مفتوح مع الموهوبين فى قصر الأمير طاز

"حدث في الجنوب" بنادي أدب دكرنس

ثقافة الدقهلية تواصل الاحتفاء باليوم العالمى للمرأة

صفحتنا ع الفيس بوك