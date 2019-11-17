بخاتم حديدي.. طالب يصيب زميله في عينه بحصة التربية الرياضية (صور)

أصيب طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأحياء الثانوية البديلة لمدرسة الفريق يوسف عفيفي بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة اليوم، يدعى "حازم. م. ب، 13 سنة"، بعد أن اعتدى عليه طالب آخر بضربه في الوجه.



وأكد ولي أمر الطالب المصاب، أنه أثناء حصة التربية الرياضية بفناء المدرسة تعدى أحد الطلاب ويدعى، "مكي. ب، طالب في الصف الثالث الإعدادي بذات المدرسة"، على نجله بالضرب المبرح في الوجه، مشيرا إلى أنه كان يحمل معه خاتما حديديا كبير الحجم مما تسبب في إصابات بالغة في العين اليسرى وتورمات في الخد الأيسر لنجله.



وأوضح والد الطالب، أنه قام بتحرير محضر ضد مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بصفتها، بسبب الإهمال.



وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 150 لسنة 2019، أطفال ثان الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.