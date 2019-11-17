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محطة تل أبيب

حماس: جولة التصعيد الأخيرة شلّت المجتمع الإسرائيلي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:28 م
إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
سارة الشلقاني
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قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إن انتصار فصائل المقاومة ليس بعدد الصواريخ التي أطلقتها تجاه المستوطنات، لكنها تمكنت من شل مجتمع الاحتلال طوال أيام التصعيد.

أضاف هنية، الأحد، خلال تقديمه العزاء في شهداء أسرة السواركة، التي قتل 8 أفراد منهم دفعة واحدة في إحدى غارات الاحتلال، أن استهداف الاحتلال لمنزلهم هو مجزرة بشعة تضاف لما ترتكبه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وتمكنت الجهود المصرية، فجر الخميس الماضي، من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركات المقاومة الفلسطينية، وتل أبيب، بعد يومين من التصعيد بين الجانبين.

واندلعت جولة تصعيد بين تل أبيب وفصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، بعد استشهاد بهاء أبوالعطا القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، ضد منزله بحي الشجاعية شرق قطاع غزة المحاصر، ما أدى لاستشهاد زوجته.

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