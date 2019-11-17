شاهد على واقعة "كهرباء سقيل": الضحايا لم يرتدوا ملابس الوقاية (فيديو)

لقى، منذ ساعات، خمسة عمال مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بمنطقة أوسيم، جراء انهيار برج كهرباء داخل شركة كهرباء "سقيل"، التابعة لمركز الوراق.



وقال أحد شهود العيان إنه هرول على موقع الصوت الشديد الذي أحدثه الحديد المتساقط، وبمجرد وصوله وجد العمال يلتفون حول رقعة كبيرة من الحديد الملطخ بالدماء.



وأكد أن العمال لم يرتدوا أي من أدوات التأمين، فكان العمال يفكون برج الكهرباء القديم المتهالك، بدون خوذة وقاية أو قميص الأمان المخصص لهذه الأعمال، متابعًا أن طول البرج يزيد عن 100 متر.