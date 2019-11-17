وليد توفيق: موسم الرياض عالمي (فيديو)

وكان الفنان اللبناني وليد توفيق، فاجأ الجمهور العربي بعودته إلى التمثيل بعد طول غياب، حيث شارك كضيف شرف في حلقتين من المسلسل المغربي "داباتزيان" الذي بدأ عرضه على فضائية "إم بي سي" منذ يوم الجمعة الماضي، ويشارك في بطولته نزهة الركراكي ومحمد الجم ومن إنتاج شركة الصباح.



قال الفنان اللبناني وليد توفيق، إن موسم الرياض أصبح موسما عالميا، كنا نسافر للخارج لنرى أشياء حلوة، الآن يأتي العالم كله إلى السعودية خاصة على موسم الرياض.وأضاف "توفيق"، خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا"، أن الناس يأتون إلى موسم الرياض ليشاهدوا الفنون والثقافة، والحفلات الحلوة.