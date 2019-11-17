200 فرصة عمل فى لبنان برواتب مجزية

اعتمد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، 31 عقد استقدام لعمالة مصرية من أصل ٢٠٠ عقد سيستكمل استقدامهم لاحقًا لإحدى شركات المقاولات في لبنان.



وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان عادل داود المستشار، أشار فيه إلى أن رواتب العمالة المصرية تتراوح بين ٨٠٠ إلى ١٣٥٠ دولار شهريًا، بخلاف المزايا الأخرى كالسكن والعلاج وتذاكر الطيران، وغير ذلك.



وأضاف أن الشركة تعهدت بعدم تحميل العامل أي تكاليف مادية بما في ذلك نسبة ٢٪ من إجمالي مرتب العام الأول التي تحصل عليها شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتحملتها بالكامل شركة المقاولات اللبنانية.