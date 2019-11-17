راكيل تطرح كليب "فشر"

طرحت المطربة اللبنانية راكيل فيديو كليب أغنيتها الجديدة "فشر فشر" على القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية المختلفة.



وقالت "راكيل" خلال تصريحات صحفية لها، إن الأغنية باللهجة العراقية من كلمات عمر ساري وألحان يحيى صويص وتوزيع توني سابا، وأخرج الفيديو كليب عادل سرحان.



وأوضحت، أن تصوير الأغنية استغرق يومًا بأكمله في لبنان، مشيرة إلى أن الأغنية تحمل رسالة لكل امرأة ألا تتوقف حياتها على شخص أو تجربة صعبة.



وأضافت، أنها تميل لتقديم الأغاني التي فيها تحد فلا تحب المرأة الضعيفة، مشيرة إلى أن أغنية "فشر" تعكس شخصيتها القوية، ودائمًا ما تبحث عن عناوين الأغاني التي تشبهها.