رامى إمام لمحبى والده: "حبكم يلقى علينا مسئولية كبيرة" (فيديو)

شارك المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديدا يوجه من خلاله تحية إلى محبي والده الزعيم، عقب نشره فيديو أمس ظهر فيه الزعيم عادل إمام في لوكيشن تصوير مسلسل "فلانتينو" ينفي خلاله شائعة وفاته.



وقال "إمام" خلال الفيديو، إنه يعيش حالة من السعادة تجاه ردود الأفعال بعد نشره فيديو لوالده الزعيم عقب انتشار شائعة وفاته، لافتًا إلى أنهم اعتادوا على تلك الشائعات السخيفة، منوهًا بأن المشاعر التي رآها خلال التعليقات جعلته يتأثر بكم الحب الكبير تجاه والده، إضافة إلى دعوات الجمهور بدوام العمر والصحة.



وأردف "إمام": "ذلك الحب يلقي علينا مسئولية كبيرة في عملنا في مجال الفن"، موجهًا للجمهور تحيه خاصة من الفنان عادل إمام على تلك المشاعر الفياضة التي شعر بها أمس، مشيرا إلى أنه يشعر طوال الوقت بحبكم له ويعرف أن تلك مسئولية كبيرة.



