"التنمية المحلية": "بنهتم بالمواطن المصري من أول ما يصحى لغاية ما ينام"

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تمتلك استراتيجية ثلاثية الأبعاد، لتهتم بالمواطن معلقا: "احنا بنهتم بالمواطن من أول لما يصحي من النوم لغاية لما يرجع ينام تاني".



وأضاف قاسم، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع علي فضائية "إم بي سي مصري 2"، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية ذات مراحل رئيسية، والمتمثلة في تقديم خدمات صحية وتعليمية وغيرها، ونعمل على المحور الثاني وهو الاقتصادي وذلك بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاستثمار، أما المحور الثالث والأخير فهو التنمية البشرية ورفع كفاءة العنصر البشري.



وأوضح قاسم، أن وزراة التنمية المحلية استهدفت 6400 برنامج تدريبي للشباب يوجد منها 50% برامج جديدة بهدف تكوين كوادر وقيادات شابة وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن الوزارة ستطرح برنامجا لتدريب الكوادر المحلية الأفريقية خلال وقت قريب.

