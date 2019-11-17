عبدالعال: لا صحة لفرض ضرائب فى الفترة الحالية

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الضرائب تم فرضها خلال الفترة الحالية.



وأضاف "عبدالعال" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون معاشات رجال الشرطة، اليوم الأحد، أنه لا بد من توضيح الصورة أمام الرأي العام.



ومن جهة أخرى، ألقى النائب ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي ومقرر اللجنة المشتركة لمشروع القانون، قصيدة شعرية في حق رجال الجيش والشرطة ومدحًا لدورهم الوطني.