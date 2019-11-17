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حوادث

"الداخلية" تكرم المتفوقين من أبناء شهداء الشرطة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل وعمرو المزيدي
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نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين في جميع المراحل الدراسية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والإعلاميين والرياضيين.

وخلال الاحتفالية، تم نقل تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معاني التقدير والاعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والامتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكئوس التفوق الدراسي للأول في كل مرحلة تعليمية.

وكان لذلك الحفل بالغ الأثر في نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذي يُعد تكريمًا لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن الحق لكي يأمن الجميع.

يأتي ذلك تخليدًا ووفاءً وعرفانًا لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودماءهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

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