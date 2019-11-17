تحريات المباحث.. ضحايا برج أوسيم سقطوا من ارتفاع 25 مترا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن التفاصيل الكاملة وملابسات انهيار برج كهرباء أثناء إحلاله وتجديده في قرية سقيل بمنطقة أوسيم.



وتبين من التحريات الأولية، أن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يعملون لفك البرج المنهار والذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتار، حيث تمكنوا من إحلال مسافة 85 مترًا من البرج.



وتبين من التحريات، أن العمال سقطوا من ارتفاع 25 مترًا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، وهو ما أدى إلى مصرع 4 من بينهم، وإصابة 3 آخرين.



وقالت التحريات، إن المتوفين هم "كريم محمد إبراهيم" ٢٨ سنة، مقيم في طلخا بالدقهلية، "أحمد إبراهيم مدين" ٢٢ سنة، مقيم في طلخا بالدقهلية، "أبو الوفا أسعد" ٣٥ سنة، مقيم في الصبريات دشنا في قنا، و"إبراهيم محمد عبدالرحمن" ٣٣ سنة، مقيم في الصبريات دشنا في قنا.



والمصابون هم "سلامة مرسي على الغندور" ٤٢ سنة، مقيم في طلخا بالدقهلية، ومصاب بكسور بالذراعين والحوض، "علي حسن عيد" ٣٠ سنة، مفيم في القيراطيين بأوسيم ومصاب بصدمة عصبية، و"هيثم فارس السيد" ٣٣ سنة، مقيم في كفر الشيخ، ومصاب باشتباه كسر بالحوض.