راغب علامة: لبنان يحتاج لشخصية كمحمد بن سلمان لمواجهة الفساد
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:32 م
هدير شعراويطباعة
وجه الفنان اللبناني راغب علامة، الشكر لمملكة العربية السعودية على الدعم الدائم للبنان خلال أزمته الأخيرة، وللشعوب العربية، قائلا: "دائما خير المملكة للعالم".
وقال علامة، خلال حفله في موسم الرياض، إن لبنان يحتاج إلى شخصية مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والآن الشباب اللبناني يواجه الفساد ليرجع لبنان للحق والعدل.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. شاهد
وقال علامة، خلال حفله في موسم الرياض، إن لبنان يحتاج إلى شخصية مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والآن الشباب اللبناني يواجه الفساد ليرجع لبنان للحق والعدل.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. شاهد