مصرع رضيعة وسائق في حادث بالأقصر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم الأحد، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بأخرى ملاكي، ناحية مدينة طيبة شمال الأقصر.



وكان مستشفى الأقصر العام استقبل "فاطمة. ع. ا"، "أحمد. م"، و"محمد. ا"، مصابين بكدمات، وجميعهم مقيمون بمدينة البياضية، بينما توفيا "زينب. ا. م" 6 أشهر، و"إبراهيم. ع" 32 عامًا، سائق، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارتين بمدينة طيبة شمال الأقصر.



تم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، وإخضاع المصابين للرعاية الطبية المناسبة لحالتهم الصحية.



وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.