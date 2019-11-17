الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل شخصية دينا فؤاد فى "الأخ الكبير"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:28 م
الفنانة دينا فؤاد
الفنانة دينا فؤاد
حسين الجندي
طباعة
تشارك الفنانة دينا فؤاد في مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب، والذي ينتمي لنوعيه الأعمال ذات 45 حلقة، ويتم تصويره حاليًا ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية في مطلع العام الميلادي المقبل.

كشفت الفنانة دينا فؤاد في تصريحات صحفية، عن أنها تجسد شخصية "عبير" زوجة "حربي أبو رجيلة" ويقدم هذه الشخصية الفنان محمد رجب.

وأضافت، أنها تظهر مباشرة في بداية حلقات العمل بأنها حامل في بداية زواجها وتعيش قصة حب مع "حربي" لن يتخيلها أحد من قبل، وذلك للوقوف بجانبه في جميع ضغوطات وصعوبات الحياة التي يتعرض لها والتي تغير حياتهما رأسًا على عقب، ومع ذلك لن تتخلى عنه إطلاقًا.

تدور أحداث "الأخ الكبير" في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم وهم أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، محسن منصور، أشرف زكى، حمادة بركات، محمود حجازى، ايهاب فهمى، محمد عز، راندا البحيرى، من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

بـ"مايوه بكينى".. صوفينار فى أحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر

منذ ساعة و 24 دقيقة

الحماية المدنية تستخرج الجثث من أسفل برج كهرباء أوسيم

منذ حوالي 3 ساعات

الليلة.. الباز يكشف "ماذا يحدث فى لبنان؟" بـ"90 دقيقة"

منذ حوالي 13 ساعة

7 قواعد لعقاب الأطفال دون صراخ أو ضرب

الصور

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

السطو على مدرستين بالشرقية وسرقة أموال وأجهزة إلكترونية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى حول وفاة هيثم أحمد زكى

ممثل يتهم زوجته المذيعة بالجمع بين زوجين

أشرف زكى يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام

أيام زمان

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

ads

نجم الساعة

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

الصحة

علماء يربطون "ضباب الدماغ" بالتهابات فى الجسم

فيتامين "د" ومكملات "أوميجا 3" لا تمنع الالتهابات

دراسة تكشف صلة الأرق بأمراض القلب

باحثون يتوصلون إلى طريقة لمكافحة انتشار فيروس غرب النيل

الرئيس نيوز

عبد العال عن زيادة المعاشات: نتحرك وفقا للمتاح من الموازنة

«رويترز» : تراجع عجز الميزان التجارى المصرى يتجاوز 25%

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

أسماء ضحايا حادث سقوط برج كهرباء أوسيم

منوعات

الصين تحذر من عواصف ثلجية قوية

تقرير: الجرائم الجنسية فى اليابان لا يتم الإبلاغ عنها

إيطاليا تلزم المدارس بتدريس مشكلة تغير المناخ

بعد فشله في الدراسة.. هندي يصنع 35 نموذجًا لطائرات أصلية (فيديو)

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

وزير التعليم: مناهج مدارس التربية الفكرية الجديدة ستراعي قدرات الطلاب

"شوقي": منظومة التقويم الجديدة تتعارض مع وضع أسئلة من المقرر

قرار جديد لوزير التعليم يهز المدارس الخاصة والدولية

إسلام سياسي

انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لـ24 عالمًا وإمامًا من كردستان العراق

أجيال الخيانة في قطر.. كيف تآمر تميم ووالده ضد الدول العربية؟

5 ملايين دولار مكافأة أمريكية للإدلاء بمعلومات عن رجال دين في سوريا

احتجاز 25 من أقارب البغدادي في تركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حصانة الجيش الأمريكى!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
بسنت حسن
Minsk تبتهج وتتوهج
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
المزيد

الثقافة

"حدث في الجنوب" بنادي أدب دكرنس

ثقافة الدقهلية تواصل الاحتفاء باليوم العالمى للمرأة

المركز الدولى للكتاب يناقش مواجهة خطر الفكر المتطرف على النشء

"تطور العلاقات المصرية الإفريقية" بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك