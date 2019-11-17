تفاصيل شخصية دينا فؤاد فى "الأخ الكبير"

تشارك الفنانة دينا فؤاد في مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب، والذي ينتمي لنوعيه الأعمال ذات 45 حلقة، ويتم تصويره حاليًا ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية في مطلع العام الميلادي المقبل.



كشفت الفنانة دينا فؤاد في تصريحات صحفية، عن أنها تجسد شخصية "عبير" زوجة "حربي أبو رجيلة" ويقدم هذه الشخصية الفنان محمد رجب.



وأضافت، أنها تظهر مباشرة في بداية حلقات العمل بأنها حامل في بداية زواجها وتعيش قصة حب مع "حربي" لن يتخيلها أحد من قبل، وذلك للوقوف بجانبه في جميع ضغوطات وصعوبات الحياة التي يتعرض لها والتي تغير حياتهما رأسًا على عقب، ومع ذلك لن تتخلى عنه إطلاقًا.



تدور أحداث "الأخ الكبير" في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.



ويضم المسلسل نخبة من النجوم وهم أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، محسن منصور، أشرف زكى، حمادة بركات، محمود حجازى، ايهاب فهمى، محمد عز، راندا البحيرى، من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.