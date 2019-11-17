"الصحة" تعلن وفاة 4 وإصابة 3 إثر انهيار برج كهرباء فى أوسيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين، اليوم الأحد، إثر حادث انهيار برج كهرباء بمحطة سقيل بمركز أوسيم في 6 أكتوبر.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى أوسيم المركزي وإمبابة العام، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع الحالات تتلقى الرعاية والعلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين إلى مستشفى أوسيم.



وأضاف، أن وزيرة الصحة والسكان وجهت وكيل وزارة الصحة بالجيزة فور وقوع الحادث بتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كاف بالمستشفيات.



وأكد، أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة الجيزة طبقًا لتوجيهات الوزيرة، مشيرًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.